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В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба. ФОТО

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Сегодня, 29 октября, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Женщина 1993 года рождения намеревалась ввезти в Украину почти 70 тыс. таблеток, содержащих сильнодействующее вещество псевдоэфедрин. Наша соотечественница прибыла в аэропорт рейсом из Иордании", - сказано в всообщении.

Сейчас сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля.

По результатам экспертизы выявленных препаратов будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.

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В аэропорту Борисполь задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба 01
В аэропорту Борисполь задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба 02
В аэропорту Борисполь задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба 03
В аэропорту Борисполь задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба 04

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Топ комментарии

  • Vadim Izumov
    Зачем ей столько ? К стати псевдоэфедрин лучшее лекарство при насморке , а ширяться можно и ацетоном.
  • саша паламарчук
    Мендель?
  • Bird Jackdaw
    Интересно она сама додумалась это везти? Тупее поступка я не видел
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