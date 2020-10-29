Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию

Парламент и Президент быстро отреагируют на ситуацию относительно решения Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Думаю, будет достаточно быстрой реакция как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне, дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы эта система продолжала работать. Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", - подчеркнул спикер Рады.

По словам Разумкова, это особенно важно, учитывая заявление НАПК о том, что это решение КСУ блокирует назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Это парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве.

В то же время глава парламента назвал "недопустимым" давление на любую ветвь власти, в том числе судебную.

"Но если исходить из антикоррупционной реформы, она для государства более чем важна", - отметил Разумков.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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