Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки

Блогер Алексей Арестович, назначенный советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в 2017 году заявлял, что не является патриотом Украины, его "не заботит развитие украинской культуры" и "не колышут" национальные вопросы, и ему "плевать" на вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, становления наций и языка.

Об этом напомнила пользователь Natasha Mueller, передает Цензор.НЕТ.

"Высокофункциональный психопат и альцгеймер. Победили оба. С таким уровнем доверия, я бы на месте Арестовича организовала какую-то финансовую пирамиду, а не тратила время на политику. Загугли DSM 5 Psychopathy Criteria. А что такое "Трехсторонняя контактная группа", это какие-то курсы личносного роста?" - прокомментировала она смену позиции Арестовича, опубликовав скриншоты заявления Арестовича в 2020 году о назначении спикером украинской делегации в ТКГ, где он заявил, что "основной принцип моей деятельности - защита национальных интересов Украины" и скриншот поста Арестовича в 2017 году, где он заявил, что не является патриотом Украины и с 2014 года врал украинцам о своей патриотической позиции, кроме того, он заявил о возвращении на "язык, на котором удобнее говорить", что его " совершенно не колышут национальные вопросы", что ему "плевать слюной с высокой вышки" на вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, становления наций и языка.

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Далее приводим на языке оригинала полный текст поста Алексея Арестовича в Фейсбуке от 21 декабря 2017 года:

"- Дорогие друзья!

Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.

Нет, не спешите. ) "врал" не в смысле "искажал факты", а в смысле "не до конца говорил то, что на самом деле думаю".

Работали две основные линии:

- создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы,

- чёрная пропаганда против РФ.

Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины.

Спустя три года, я сделал вывод:

- пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т.е. когда ты не подписываешься под ней своим именем.

Теперь, о моей истинной позиции.

1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.

Я патриот "5-го проекта", проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского.

Из современных деятелей мне ближе всего Маск, человек, наиболее последовательно и активно проводящий в жизнь проект перестройки социосистемы "Человечество" в полиглобальное измерение.

Поэтому "Киборгам", я по-прежнему предпочитаю "Через тернии к звёздам".

На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.

Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне лично - неинтересно.

Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.

Если Вы - патриот, я уважаю Ваши взгляды.

Но мне сильно не нравится та версия патриотизма, на которой мы все дружно поехали. Если для патриотизма нужно что-то замалчивать, и кого-то подавлять, я в таком патриотизме не участвую.

2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины.

А поскольку я являюсь гражданином этой страны, я честно выполнял и продолжаю выполнять свои гражданские обязанности, в первую очередь, в сфере обеспечения безопасности, своим маленьким вкладом (обучение военных, аналитические материалы).

Не по причине патриотизма. По причине честного обмена.

Я не пассажир. Едем в одной лодке, работаем на лодку.

Однако, для меня есть две конкретные красные линии, при пересечении которых, я пересмотрю условия сотрудничества:

- если государство/общество начнёт принуждать к реализации определенного социально-политического проекта насильственным путём,

- если государство/общество начнёт ограничивать возможность свободного мышления, деятельности, речи.

В этом смысле, я склонен рассматривать введение "мовных квот", как негативный сигнал. И внимательно слежу за тенденциями.

3. Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой. Я его приветствую, где-то даже ему помогаю, но не по причине сантимента к ней как таковой, а приветствую как одну из многих культур нашей большой и симпатичной Земли. Не более. Хорошая культура, симпатичная. Во многом нравится.

4. Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным.

Наоборот, я считаю обоих обладающими целой серией очень серьёзных системных, генезисных недостатков, среди которых мелочность, истеричность и иррациональность - на первых местах.

В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению, хотя в отношении ее перспектив я, по-прежнему, сдержанно-оптимистичен. Правда, весьма сдержанно. Весьма и весьма.

5. Мне глубоко плевать (слюной) Порошенко или Саакашвили.

Потому, что вы (за редкими персональными исключениями) пока находитесь в таком собственном состоянии, что вам можно поставить во главе государства Иисуса Христа - вы все равно налажаете.

И запорукой тому сегодня - ваша реакция на "борьбу" Порошенко и Саакашвили, вообще - ваше в ней добровольное участие.

Не до конца уверен, что те, кто в этой борьбе участвует, ее поддерживает и обсуждает, являются законченными долбоебами, но то, что они являются долбоебами, как минимум, временными - гарантирую.

6. Я ушёл изо всех СМИ, для того, чтобы не поддерживать своим участием инфантилистские и параноидальные тенденции, которые СМИ культивируют. То, что я посчитаю нужным донести, я донесу со своей страницы. Когда-то один из моих учителей мне сказал: "станешь знаменитым, не давай интервью поверхностным журналистам". Я решил проверить эту сентенцию на собственном опыте. Проверил. Он был прав.

7. Хорошее время - Рождество. В дальнейшем, я сосредотачиваюсь на образовательных проектах: "Философские этюды", семинары, новые курсы "Искусство мыслить и говорить". Предпочитаю работать с людьми поштучно, лично. С людьми. Не с "патриотами", "борцами", украинцами, китайцами или американцами. С конкретными людьми - кто считает для себя это нужным и готов заниматься всерьёз.

8. Я долго думал, стоит ли устраивать этот сеанс душевного стриптиза или тихо сделать ручкой. Поразмыслив, пришёл к выводу, что позиция все же должна быть прояснена.

9. Спасибо за внимание.

10. Желаю вам счастливого Рождества и хорошего Нового года.

И - музычку."

Напомним, 28 октября стало известно, что Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ.











