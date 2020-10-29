Зеленский поставил задачу создать ракету-носитель за три года, - Уруский

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетного носителя для освоения космоса. Он хочет, чтобы ракета была готова до конца его президентского срока в марте 2024 года.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. У украинского государства сейчас средств на это нет.

"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса", - отметил вице-премьер.

На вопрос, какие сроки определил президент для создания этого носителя, Уруский сказал: "Он хочет, чтобы при его полномочиях (до марта 2024 года. - Ред.) это случилось.

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