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У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский

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У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский
У Украины нет "абсолютно никакой необходимости" в ядерном оружии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

Комментируя вопрос насчет Будапештского меморандума в опросе президента Зеленского, Уруский сказал: "Я убежден, что президент, ставя такой вопрос, совершенно не имел в виду, что Украина делает какой-то намек по поводу своего ядерного вооружения. Потому что, во-первых, у нас на сегодняшний день нет таких возможностей, да и нет в этом абсолютно никакой необходимости".

По словам вице-премьера, Украина может "значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность".

"Я не считаю необходимым начинать вести разговоры о ядерном оружии для Украины", - добавил Уруский.

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Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    сколько стоят Крым и Донбасс, дядя ?
    уж точно дешевле ЯО У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский - Цензор.НЕТ 9024



    а впереди еще Харьков, Днепр и Одесса !!!
    вот считай !
  • otosh
    Бреше, бо є необхідність і є можливості.
  • Igor L
    Уруский це агент ФСБ, після цієї заяви його потрібно звільнити! Україна має відновити ядерну зброю за будь яких обставин, бо тільки наявність на озброєнні ЗСУ ядерної зброї і наявність засобів доставки ядерної зброї до російських мегаполісів гарантує нам військовий паритет з окупантом і припинення війни! Без ядерної зброї на озброєнні ЗСУ війна буде йти ще 100 років! Це мають розуміти в Генштабі ЗСУ, в офісі Президента, в уряді та парламенті! Без розуміння цієї ситуації не можна прийматись за вирішення всіх інших питань, бо всі інші питання мають наближати Україну до відновлення ядерного статусу.
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