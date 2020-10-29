ТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК
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Центральная избирательная комиссия обнародовала разъяснения для территориальных избирательных комиссий о проведении повторного голосования на местных выборах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК.
Постановление ЦИК предусматривает:
- "Решение о назначении повторного голосования сельская, поселковая, городская ТИК должна принять сразу после установления результатов голосования по соответствующим местным выборам.
- Повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о его назначении.
- Для проведения повторного голосования используются формы избирательных документов, утвержденные постановлениями ЦИК".