Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом он заявил на совещании по кадровым решениям.
"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? - сказал Лукашенко. - Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление".
"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул он.
Также Лукашенко коснулся и ситуации в Литве, а также итогов парламентских выборов, прошедших там недавно: "Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь - потеряли власть".
К примеру, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Беларуси.
Говоря о Польше, Лукашенко заявил, что действующий президент Анджей Дуда вообще сфальсифицировал выборы.
"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, - сказал он. - Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. - Ред.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. - Ред.) все началось".