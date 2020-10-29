Украинцы предлагают признать Тризуб Большим Государственным Гербом, - Дробович
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Института Нацпамяти Антон Дробович.
"Очень часто приходили предложения не использовать льва, потому что он не имеет отношения к истории Украины; обязательно использовать козака, потому что это история; обязательно использовать элементы Петриковской росписи, Трипольской культуры, а также скифские символы; добавить к гербу такие символы, как солнце и булава. Но больше всего мы получили обращений или ничего не менять, или увеличить действующий герб на несколько миллиметров и признать его большим гербом. Таких обращений от граждан было больше", - сказал Дробович.
Глава Института Нацпамяти добавил, что как эксперты, так и граждане очень часто обращались с тревожными запросами относительно того, насколько массово будет использоваться большой Государственный Герб Украины в случае его принятия.
"И больше всего это волнует людей, потому что никто не хотел бы менять паспорта и так далее", - добавил Дробович.