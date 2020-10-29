Украинцы предлагают признать Тризуб Большим Государственным Гербом, - Дробович

Подавляющее большинство граждан, принявших участие в обсуждении, каким должен быть Большой Государственный Герб Украины, или предлагают вообще ничего не менять, или признать малый Государственный Герб большим.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Института Нацпамяти Антон Дробович.

"Очень часто приходили предложения не использовать льва, потому что он не имеет отношения к истории Украины; обязательно использовать козака, потому что это история; обязательно использовать элементы Петриковской росписи, Трипольской культуры, а также скифские символы; добавить к гербу такие символы, как солнце и булава. Но больше всего мы получили обращений или ничего не менять, или увеличить действующий герб на несколько миллиметров и признать его большим гербом. Таких обращений от граждан было больше", - сказал Дробович.

Глава Института Нацпамяти добавил, что как эксперты, так и граждане очень часто обращались с тревожными запросами относительно того, насколько массово будет использоваться большой Государственный Герб Украины в случае его принятия.

"И больше всего это волнует людей, потому что никто не хотел бы менять паспорта и так далее", - добавил Дробович.

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