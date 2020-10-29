Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.
Он привел в пример ситуацию в Кыргызстане, где "силовики разбежались" и с ситуацией справились народные дружины.
Лукашенко предложил привлекать в мобильные отряды бывших военнослужащих и даже раздать им оружие.
"Народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов... Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - резюмировал он.