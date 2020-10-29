Новости • Коронавирус и карантин

Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба

53318
Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болен COVID-19, он работает в обычном режиме.

"У премьер-министра нет COVID-19. Информация, распространенная рядом СМИ, не является правдивой. Премьер работает в обычном режиме", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства, передает Цензор.НЕТ.

В правительстве выразили недоумение безответственностью организаторов Building & Construction Forum, которые предоставили такую ложную информацию в СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав не сможет развернуть более 52 тысяч COVID-кроватей, - Степанов

Ранее издание "Страна" в Telegram сообщило о возможной коронавирусной болезни у премьер-министра. Эту же инормацию сообщили и ряд других изданий: Вести, Апостроф, Комментарии, Обозреватель и др. 

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Паравоз
    Не подцепил корону и работает - это две большие разницы. Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6035
  • Александр Лихошва
    Может он болеет и работает )
  • антиватник черниговский
    фу, а я уже распереживался, как это страна останется без такого мудрого правителя))))) он что есть, что его нет, одинаково. все равно рулит оп
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости