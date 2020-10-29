Стефанишина о решении КС: Безвизу с ЕС быть, но судебную реформу нужно довести до логического завершения

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного Суда Украины, вызывают вопросы и возмущения.

"Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованы в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!", - цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьера, комментируя решение КС и его вероятное влияние на безвизовый режим, отношения с ЕС и НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее мнению, обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного Суда, вызывают вопросы и возмущения.

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"Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения. Сегодня президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов", - добавила она.

Кроме того, по ее словам, президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановки уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины", - подчеркнула она.

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Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого на адрес вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщило, что в Европейском союзе обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов, и считают, что это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.