Верланов назвал главных бенефициаров открытого против него дела

Бывший председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов планирует заниматься налоговыми расследованиями оффшорных схем, которые существуют в Украине.

Об этом сам Сергей Верланов заявил в интервью Олегу Сенцову на канале "Все о единорогах".



"Конечно, я буду заниматься налоговыми расследованиями, связанными с оффшорными схемами, которые есть в Украине. Здесь у меня достаточно технических знаний, чтобы это делать самостоятельно", - заявил Верланов.

По его мнению, реформаторам в Украине необходимо объединяться, быть более быстрым в принятии решений, чтобы менять людей и институты. "Создавая новое, надо старое закрывать и, причем, делать это мгновенно", - подчеркнул он.

Кроме того, в интервью Олегу Сенцову Сергей Верланов высказал предположение, что главным бенефициаром открытого уголовного дела против него являются представители старой системы: "Это люди, которые сейчас вернулись в налоговую, а также большой бизнес, большой олигархат ...".

Экс-глава ГНС ​​назвал уголовное дело, в котором он фигурирует, - юридическим трэшем, а также указал, что оно не может находиться в подследственности СБУ.

"В уголовно-процессуальном кодексе написано, что соответствующие дела по субъектам, занимающим особо важные посты такие, как председатель ГНС, должно расследовать НАБУ ... Поскольку этот кейс - это юридический трэш, поэтому, я думаю, что этот вопрос туда не дошел, но в то же время туда долепили статью "финансирование терроризма" ... и так она оказалась в подследственности СБУ", - заявил он.

В связи с этим, Верланов назвал прокурорское подозрение политически мотивированным.

"Это очевидное нарушение Офисом генпрокурора. Я надеюсь, что это решение все же исправят, отменят подозрение и отдадут дело в НАБУ ", - подчеркнул Верланов.

В свою очередь, Олег Сенцов с иронией отметил, что "это ему очень знакомо, это мой профиль, потому что я уже за терроризм отсидел, я знаю, как это" лепится "".

"Я просто думал, что это лепится в Российской Федерации, чтобы избавиться от врагов государства, но вижу, что это происходит у нас, и это для меня очень интересно, каким боком терроризм", - сказал он.

Напомним, ранее Олег Сенцов назвал дело Сергея Верланова, которое расследует Главное следственное управление СБУ, - фейковым. В связи с этим, бывший политзаключенный Кремля отметил, что в Украине отсутствуют изменения к лучшему.