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Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства. СПИСОК

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Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства. СПИСОК
Ремонт шести участков дорог будет реализован в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

Об этом сообщает глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

Он привел список таких дорог.

- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18)
- Борисполь-Полтава (М-03)
- Херсон-Николаев (М-14)
- Киев-Житомир-Ривне (М-06)
- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19)
- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

"Вместе с "Укравтодором", Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов", - отметил министр.

По его словам, данные дороги соединяют 10 областей Украины.

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Криклий уточнил, что ️"ГЧП - это не про платные автодороги, а про "дороги в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства".

Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства 01

Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    и когда уже эти дешёвые заявления начнут звучать в прошедшем времени?
    ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!! одно сплошное бла-бла-бла
  • Ksenia VB
    За рахунок онкохворих.
    Браво ! Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства - Цензор.НЕТ 2154
  • Валерия Ларченко b661826f
    Дороги на костях...
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