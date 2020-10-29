Украина пригласит РФ для участия в Крымской платформе, - Джапарова
Как передает Цензор.НЕТ со сссылкой на Euractiv, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
"Если они (представители РФ. - Ред.) приедут, мы будем счастливы задать им все вопросы, которые у нас есть. Потому что Россия является ответственной за ситуацию с нарушением прав человека в Крыму. Это было бы хорошей возможностью обсудить, как Россия может деоккупировать Крым. Чудеса случаются, и если они начнут демонстрировать цивилизованную позицию, мы готовы обсудить такие вопросы", - отметила замглавы МИД.
По словам Джапаровой, предварительные даты обсуждаются, в том числе 21 мая 2021 года.
Замглавы МИД добавила, что ряд стран выразили заинтересованность в участии в платформе и саммите, упомянув Турцию, США и страны Балтии.