Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: "Украина не должна возвращаться в прошлое"
Соответствующее заявление обнародовало посольство США в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине. Был достигнут значительный прогресси, Украина не должна возвращаться в прошлое", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.