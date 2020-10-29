В комитет ВР поступило срочное заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме

В парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства официально поступил срочный общий вывод Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по законопроекту №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ВР.

Вывод был принят на онлайн-заседании 124-й пленарной сессии Венецианской комиссии 8-9 октября 2020 года. Документ касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности Кодексу надлежащей практики по референдумам, разработанному Венецианской комиссией и поддержанному уставными органами Совета Европы, а также Копенгагенским документом ОБСЕ 1990г.

Отмечается, что в заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине.

При подготовке законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум ко второму чтению комитет на своем заседании рассмотрел замечания и предложения, поступившие от субъектов права законодательной инициативы, в том числе и те, которые были направлены на реализацию отдельных рекомендаций, высказанных в предварительно предоставленном комитету совместном заключении Венецианской комиссии. По результатам рассмотрения этого законопроекта во втором чтении комитетом принято решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона №3612.

Однако учитывая предоставление выводы Венецианской комиссии и профильного Бюро ОБСЕ, а также замечания Главного юридического управления Аппарата Рады, документ на данный момент дорабатывается с учетом вышеупомянутых предложений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может в ноябре принять законопроект о референдуме, - Разумков

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.