Азербайджан передал Армении 29 тел погибших военных
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Азербайджанская сторона передала Еревану тела 29 армянских военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
"Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 октября армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта", - написла она.
Степанян также отметила, что армянская сторона выражает готовность передать азербайджанской стороне тела азербайджанских военнослужащих.
Министерство обороны Азербайджана пока не комментировало это заявление.