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Азербайджан передал Армении 29 тел погибших военных

5 22022
Азербайджан передал Армении 29 тел погибших военных
Азербайджанская сторона передала Еревану тела 29 армянских военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 октября армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта", - написла она.

Степанян также отметила, что армянская сторона выражает готовность передать азербайджанской стороне тела азербайджанских военнослужащих.

Министерство обороны Азербайджана пока не комментировало это заявление.

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Азербайджан передал Армении 29 тел погибших военных 01

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Топ комментарии

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    "Исключительные посреднические усилия России" на то и направлены, чтобы все соседи жили не миром и цивилизованным развитием, а - войной, разрухой и такими вот "обменами тел погибших".. В этом вся суть парашинского "посредничества".
  • Rostyslav Komarnytsky
    "Ісключітєльно благодаря кацапам". 😁 А як же без них? Вони ж цю кашу і заварили ще при совку. А от вірмени такого жжесту доброї волі чомусь не здійснили. Почасти напевне тому, що поля бою залишаються за азербайджанцями. А почасти просто з вредності.
  • violator
    Азербайджан заявляє про збиття двох Су-25 ЗС Вірменії
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