"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА"
Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудники "ОПОРЫ" проанализировали отчеты кандидатов, опубликованные на сайте Киевской городской ТИК. Пока свои траты на избирательную кампанию там обнародовали 8 из 20 экс-претендентов на должность мэра - Александр Попов, Ирина Верещук, Сергей Притула, Андрей Пальчевский, Николай Томенко, Сергей Гусовский, Егор Фирсов и Михаил Поживанов.
Верещук потратила на кампанию 22 миллионов 143 тысяч 753 гривен. Из них 95,7 тысячи гривен – на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 миллионов гривен – использование СМИ, 1,3 миллиона гривен – на размещение материалов предвыборной агитации в интернете и 5,7 миллиона – на наружную рекламу.
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Кандидат от "Голоса" Сергей Притула использовал на кампанию 13 миллионов 352 тысячи 594 гривен.
Андрей Пальчевский от политической партии "Победа Пальчевского" потратил 2 миллиона 577 тысяч 879 гривен.
Кандидат от партии "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна" Николай Томенко использовал на предвыборную кампанию 414 тысяч 894 гривны.
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Михаил Поживанов (Радикальная партии Олега Ляшко) потратил на свою рекламу 282 тысячи 300 гривен, Сергей Гусовский (политическая партия "За будущее") – 250 тысяч гривен, Александр Попов – 157 тысяч 652 гривны.
Кандидат от партии "Экологическая альтернатива" Егор Фирсов отчитался, что на счет избирательного фонда кандидата не поступало средств, поэтому не было и расходов. При этом "ОПОРА" фиксировала рекламу со страницы Фирсова в Facebook, рекламу кандидата оплачивала политическая сила, от которой он баллотировался, и в течение 5 сентября – 12 октября эти расходы составили более 1900 долларов за 92 рекламных сообщения.
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