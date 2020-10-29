Лукашенко приказал закрыть границу, но "не сделать ее железным занавесом": Граница - зона дружбы народов, но нам бросили вызов

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу, но "не делать ее железным занавесом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - отметил Лукашенко.

"Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?", - добавил захвативший власть в Беларуси "президент".

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