Украинку из Латвии Давыденко лишили статуса зарубежного гражданина из-за антиукраинской деятельности, - посольство

Национальная комиссия Украины по вопросам иностранных украинцев лишила статуса зарубежного украинца Ларису Давыденко, руководителя общества "Рассвет" в Латвии. Украинское посольство сообщило, что женщина вела деятельность, противоречащую национальным интересам и безопасности Украины.

Об этом заявило посольство Украины в Латвии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом удостоверение заграничного украинца Ларисы Давыденко, на основании которого она получила бесплатную многократную визу на въезд в Украину, является недействительным и подлежит возврату в посольство Украины в Латвии", - заявили в посольстве.

Посольство объяснило это решение тем, что Давыденко "откровенно симпатизирует пророссийским силам в Латвии, систематически посещает мероприятия, организованные российскими дипломатическими учреждениями, активно и публично продвигает постулаты идеологов "русского мира ", которые стали ее глубоким внутренним убеждением".

Отмечается, что 26 июля Давыденко участвовала в мероприятиях, проводимых Генеральным консульством РФ в городе Лиепая по случаю дня Военно-морских сил России. В посольстве считают, что таким образом она прославляла вооруженные силы страны-агрессора.

Удостоверение зарубежного украинца является документом, который выдается на 10 лет с последующей его перерегистрацией. Кроме права на бесплатную многократную визу на въезд в Украину, документ дает возможность обучения в учреждениях высшего образования Украины за средства государственного бюджета, возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания, возможность вступления в гражданство Украины в порядке, установленном законом.

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