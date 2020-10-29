Руководителю подпольной тюрьмы "Изоляция" на Донетчине заочно сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в 2014 году по указанию жителя г. Макеевка вооруженные представители незаконного военизированного формирования "Министерство государственной безопасности", контролируемого РФ, захватили территорию бывшего завода изоляционных материалов в г. Донецк.
Под руководством подозреваемого на захваченном предприятии террористы устроили собственную подпольную тюрьму "Изоляция", где незаконно удерживали и пытали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции/Операции Объединенных сил.
Незаконно заключенных граждан часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.
Досудебное расследование продолжается.
Устанавливается круг потерпевших лиц, а также другие участники НВФ РФ, причастных к совершению указанных преступлений.