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Карантин в Испании продлен до начала мая

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Карантин в Испании продлен до начала мая
Испанские парламентарии в четверг большинством голосов поддержали инициативу правительства о продлении в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации особого режима на всей территории страны до 9 мая 2021 года.

Об этом сообщает испанское национальное телевидение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Особым режимом в частности предусмотрены комендантский час с 23:00 до 6:00 местного времени, ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Первоначально особый режим был введен по решению правительства в воскресенье. Он должен был действовать на протяжении двух недель. При этом была запланирована возможность продления режима, для этого лишь требовалось соответствующее согласие парламента.

Исключение продолжает действовать только для Канарских островов - это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

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Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.

С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения, почти 35 тыс. пациентов скончались.

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Топ комментарии

  • Олег Грель 78632cbc
    А испанцы будут терпеть это издевательство до мая?
  • Андерсен a4cbf7de
    Люди просто реально смотрят на вещи.
  • Меркава
    Шо ты хотел от совков?
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