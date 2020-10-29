"Дарница" создает цифровую платформу для сбора данных о побочных реакциях на лекарства

Фармацевтическая компания "Дарница" начала проект по диджитализации системы мониторинга безопасности применения лекарственных средств.

Сбор и обмен сообщениями будет налажен совместно с Государственным экспертным центром Минздрава и осуществится в международном формате E2B.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК Украина.

В сообщении говорится, что мониторинг безопасности применения лекарственных средств осуществляется в течение всего их жизненного цикла, от момента разработки и исследования до реализации и применения. Он направлен на выявление и анализ побочных реакций в ходе применения лекарственных средств и охватывает всех субъектов - регуляторные органы, фармацевтические компании, врачей, пациентов, фармацевтов.

Ответственность за осуществление фармацевтического надзора несет производитель, информируя регуляторные органы о каждом случае возникновения побочной реакции.

Диджитализация фармацевтического надзора, по словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, приближает создание единой базы данных обращений по применению лекарственных средств. Он отметил, что анализ этих данных позволяет предупреждать возникновение нежелательных реакций при применении лекарственных средств.

"Для "Дарницы" безопасность пациентов всегда находится на первом месте. Новая облачная версия цифровой платформы имеет высокий уровень защиты, она усиливает фокус на безопасности лечения людей. Также диджитализация фармацевтического надзора повышает прозрачность процесса мониторинга и увеличивает эффективность взаимодействия с иностранными регуляторами. Интеграция в мировой фармацевтический рынок является безальтернативным путем развития украинской фармацевтической индустрии", - отмечает Шимкив.

В то же время, он добавляет, чтобы ускорить процесс выхода на рынки стран с жесткой регуляторной политикой, Украина должна стать частью глобальной системы фармацевтического надзора.

"Сейчас система фармнадзора "Дарницы" включает мониторинг применения препаратов на органических рынках и в отдельных странах ЕС. Это конкурентное преимущество, которое усилит экспортный потенциал компании и ускорит выход на рынки стран ЕС и США", - подчеркнул Шимкив.

Он также добавил, что "Дарница" до конца 2020 года планирует оцифровать систему коммуникаций фармацевтического надзора для иностранных рынков и в течение первого полугодия 2021 провести учения с привлечением пациентов, врачей и медицинских представителей.

Напомним, ранее сообщалось, что "Дарница" завершила 8 исследований биоэквивалентности препаратов для лечения заболеваний сердца и центральной нервной системы, которые проводились в течение 2018-2020 гг в лабораториях Европы.

Фармацевтическая компания "Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, которая ведет свою историю с 1930 года.

В 2019 году "Дарница" объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию - построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов.

Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Бенефициары компании - семья Загорий.