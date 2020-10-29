Оккупанты открывали неприцельный огонь из гранатомета возле Новомихайловки, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 29 октября, нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, вблизи Новомихайловки зафиксированы несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории и переданы на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

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