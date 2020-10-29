Кабмин обязал ГП "Медичні закупівлі України" закупать медицинские товары только с согласия Минздрава

Кабинет Министров Украины на своем заседании 26 октября принял решение об изменении процесса госзакупок медицинских товаров и услуг.

Фактически, правительство отстранило дискридитировавшее себя руководство ГП "Медичні закупівлі України" от принятия решений по госзакупкам, передав эти полномочия Минздраву. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

"Отныне определяющую роль в госзакупках будет играть Минздрав. Теперь все товары медицинского назначения, должны соответствовать требованиям, которые необходимы для выполнения определенных медицинских технологий, а также отраслевым стандартам в сфере здравоохранения. Проще говоря, все товары, которые будут закупать МЗУ, должны соответствовать всем требованиям Министерства здравоохранения" - отмечает издание.

До настоящего времени госпредприятие имело право требования к закупаемым товарам и услугам адаптировать под себя или возвращать на доработку обратно в министерство. Согласно решению Кабмина, теперь такого права у него не будет.

"Очевидно, что премьер-министра Шмыгаля не устраивает положение дел с медицинскими закупками в стране, из-за которых его Кабмин и он сам персонально часто оказывается под шквалом критики. Особенно сильно эта критика обостряется в условиях увеличения количества заболевших COVID-19", - пишет агентство.

Как отмечается в публикации, своим решением изменить систему госзакупок Кабмин фактически лишил действующего гендиректора ГП "Медичні закупівлі України" Арсена Жумадилова самостоятельно принимать решения относительно закупки тех или иных товаров.

"Последние полгода руководитель ГП серьезно тормозил весь процесс закупок, из-за чего неоднократно оказывался в центре внимания СМИ. Чего стоил недавний скандал, связанный с закупками по завышенным ценам китайских томографов, Скорее всего, поэтому премьер Шмыгаль хочет сместить центр принятия решений с дискредитировавшего себя Жумадилова на министра здравоохранения Максима Степанова и таким образом избежать подобных скандалов в будущем. Кроме этого, передача фактических полномочий Степанову определять товары, в которых нуждается медицинская система, должна наконец разблокировать и ускорить процесс закупок", - утверждает издание.