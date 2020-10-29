Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о недопустимости демонтажа функций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в свете принятого Конституционным Судом (КС) решения относительно деятельности антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Демонтаж контролируемых функций Национального антикоррупционного агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение в условиях законодательства при декларировании никогда не будет принят нашим обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы", - отметил Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

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