Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Демонтаж контролируемых функций Национального антикоррупционного агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за сознательное нарушение в условиях законодательства при декларировании никогда не будет принят нашим обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы", - отметил Зеленский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.