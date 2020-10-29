Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский должен выдвинуть идею полной перезагрузки Конституционного Суда и ликвидации Окружного административного суда Киева.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сейчас начнется заседание СНБО. Думаю, будет логично, если президент Украины выскажет инициативу о полной перезагрузке Конституционного суда и о ликвидации Окружного административного суда", - написал Бутусов.

По его мнению, парламент должен разработать соответствующий законопроект, а разные политические силы - поддержать проект и предложить своих кандидатов в обновленный КС.

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"Перезагрузка двух высших судов, которые допустили целую серию неадекватных решений против антикоррупционной системы, будет хорошим политическим уроком. Все замечания и все вопросы по Конституционному суду решит парламент. А по ОАСКу обсуждать нечего - ликвидировать и все, функции передать в Верховный суд, судьи ОАСК должны ходить на допрос в НАБУ, им другая занятость пока не нужна", - подытожил Бутусов.

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