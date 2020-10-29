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Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов

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Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов
На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский должен выдвинуть идею полной перезагрузки Конституционного Суда и ликвидации Окружного административного суда Киева.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сейчас начнется заседание СНБО. Думаю, будет логично, если президент Украины выскажет инициативу о полной перезагрузке Конституционного суда и о ликвидации Окружного административного суда", - написал Бутусов.

По его мнению, парламент должен разработать соответствующий законопроект, а разные политические силы - поддержать проект и предложить своих кандидатов в обновленный КС.

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"Перезагрузка двух высших судов, которые допустили целую серию неадекватных решений против антикоррупционной системы, будет хорошим политическим уроком. Все замечания и все вопросы по Конституционному суду решит парламент. А по ОАСКу обсуждать нечего - ликвидировать и все, функции передать в Верховный суд, судьи ОАСК должны ходить на допрос в НАБУ, им другая занятость пока не нужна", - подытожил Бутусов.

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Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов 01

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    а на это шмаркля, и тем более его хозяева - беня и ермак не согласны))
    Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4174
  • Игорь Монахов
    Итак, что должен сделать президент?
    1. Ликвидация Окружного административного суда. Для этого у президента есть необходимые полномочия по ускоренной подготовке, рассмотрению и голосованию в парламенте.
    Судьи Окружного суда, которые подозреваются по делу НАБУ должны быть лишены неприкосновенности и отданы под суд.
    2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.
    3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование .
    4. В Конституционном суде есть вакансии судей - надо давно было избрать новых судей, но этим никто не занимается.
    5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.
    6. Провести заседание Антикоррупционного совета в расширенном составе для выработки антикоррупционной стратегии, политики для всех ветвей власти на год.
    Вовлечь в разработку политиков и экспертов, в том числе из оппозиции и гражданского общества.
    7. Ответить себе на вопрос - будет ли судами по-прежнему манипулировать Андрей Портнов, менеджер ОАСКа и Печерского суда, который ежедневно контактирует и выполняет задачи Офиса президента?
    Все эти предложения Юрия Бутусова представляются уместными, но только лишь при условии, что «судейский мятеж» произошел сейчас без согласия на то Зеленского.
    Однако есть большое подозрение, что президент, как говорится, «в теме и в доле». А потому Зеленский сейчас лишь продолжит имитацию…
  • Scorpman Y
    да щаз... тогда и роспуск ВР в 2019 нужно признавать незаконным))
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