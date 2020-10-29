Проукраинского активиста из Крыма Приходько в СИЗО Ростова поместили в камеру с крысами, - адвокат

Проукраинского активиста Олега Приходько, которого удерживают в российском СИЗО по обвинению в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, поместили в камеру с крысами.

Об этом рассказал адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

"По состоянию здоровья у Приходько жалоб нет. Его поместили в камеру, где живут крысы вместе с ним. Он мне рассказывает, что часто приходится их отгонять. Это очень беспокоит его и не дает возможность нормально отдыхать, нормально готовиться к судебным заседаниям", – сообщил адвокат.

По его словам, следующее заседание по делу Приходько состоится 17 ноября в 14:00.

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Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напоминаем, российский суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2020 г. продлил арест Приходько на три месяца.

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