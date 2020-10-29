Новости • Агрессия России против Украины

В Карабахе заявили о приближении азербайджанских войск к городу Шуши

23 770162
В Карабахе заявили о приближении азербайджанских войск к городу Шуши
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана находится в пяти километрах от города Шуши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Противник находится совсем близко, максимум в пяти километрах от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Надо осознать это, и принять участие в защите Шуши", - сказал Арутюнян в видеообращении из церкви Казанчецоц в Шуши.

Он отметил, что верит в победу, но для этого необходимо сражаться. "Необходимо переломить ситуацию", - сказал президент непризнанной республики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджанские беспилотники "Байрактар" охотятся за армянской пехотой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Шуши находится в 11 километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • злой крот
    Вірмени з кацапами вже програли,війна переросла в бойню,навіщо вони кладуть свої життя за чужу землю?Карабах це Азербайджан.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    Победы Азербайджану!!! Карабах-Азербайджан!!!
  • SANDY
    друже, слово "росія", ти помилково написав з великої букви У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша - Цензор.НЕТ 6323
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости