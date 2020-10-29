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Зеленский поручил немедленно зарегистрировать законопроект, возобновляющий добропорядочность Конституционного Суда

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Зеленский поручил немедленно зарегистрировать законопроект, возобновляющий добропорядочность Конституционного Суда
Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось срочное закрытое заседание СНБО. На нем обсуждались неотложные меры, которые государство должно принять после решения Конституционного Суда о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне - я уверен, что это справедливо, - безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно документу, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете

Топ комментарии

  • Said_
    Проти цього рішення проголосували саме ті 4 судді КС, яких призначив за своєю квотою Порошенко.
    Вітаю вас - ви знову обісрались...
  • Rino Onix
    Зеленский там ничего не решает, он полный ноль.
  • Tot Totovich
    Он полный лох.
    Все его имеют
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