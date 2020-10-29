"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны

30 октября с 9.00 до 10.30 перед зданием Конституционного Суда Украины в Киеве состоится акция протеста в защиту проевропейского вектора развития.

Как переджает Цензор.НЕТ, об этом 29 октября сообщили организаторы мероприятия в Фейсбуке.



Организаторы заявили, что придут к КСУ, чтобы "проводить судей-предателей туда, где им и место, – в Ростов".



"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников – одно из таких. Своими решениями судьи КСУ дают индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины", – сказано в сообщении.



Организаторами акции заявлены: Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции, Автомайдан, Фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Напомним, 26 октября стало известно, что Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Среди прочего, было приято решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

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