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Беларусь ограничила въезд из Украины из-за Covid-19, - Госпогранслужба

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Беларусь ограничила въезд из Украины из-за Covid-19, - Госпогранслужба
Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за пандемии коронавирусной болезни.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Республика Беларусь ввела ограничения на своей границе с Украиной. Такие сообщения поступили в органы Государственной пограничной службы от белорусских пограничников", - сказал он.

Ранее в четверг белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что Беларусь закрыла въезд на свою территорию с территории Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подтвердил, что распорядился закрыть границу. Но при этом заявил, что ее не будут делать "железным занавесом".

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ. ФОТО

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Топ комментарии

  • Bob c20af399
    это не из-за ковида ограничения . у одного гражданина обострение шизофрении .
  • ПанСан
    Поменяли головорезов. Закрыли границы. Осталось резиновые пули заменить на не резиновые. Удачи и терпения беларусам.
  • Bob c20af399
    наоборот , увеличила поток "братского" вируса .
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