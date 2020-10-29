Беларусь ограничила въезд из Украины из-за Covid-19, - Госпогранслужба

Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за пандемии коронавирусной болезни.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Республика Беларусь ввела ограничения на своей границе с Украиной. Такие сообщения поступили в органы Государственной пограничной службы от белорусских пограничников", - сказал он.

Ранее в четверг белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что Беларусь закрыла въезд на свою территорию с территории Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подтвердил, что распорядился закрыть границу. Но при этом заявил, что ее не будут делать "железным занавесом".

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ. ФОТО