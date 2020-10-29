Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования

Посольство Швейцарии выступило с заявлением из-за уничтожения системы электронного декларирования в Украине.

Текст заявления опубликован в Twitter посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Система электронных деклараций об активах и доходах - это один из важнейших столпов антикоррупционной архитектуры в Украине после революции на Майдане. Для того, чтобы быть успешной в повестке дня реформ, Украина должна сохранить эту систему, которая позволяет стране предотвращать и бороться с коррупцией", - отметили швейцарские дипломаты.

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