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Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования

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Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования
Посольство Швейцарии выступило с заявлением из-за уничтожения системы электронного декларирования в Украине.

Текст заявления опубликован в Twitter посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Система электронных деклараций об активах и доходах - это один из важнейших столпов антикоррупционной архитектуры в Украине после революции на Майдане. Для того, чтобы быть успешной в повестке дня реформ, Украина должна сохранить эту систему, которая позволяет стране предотвращать и бороться с коррупцией", - отметили швейцарские дипломаты.

Также на Цензор.НЕТ: Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: "Украина не должна возвращаться в прошлое"

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Топ комментарии

  • SANDY
    в Швейцарії ще не в курсі, що Зейло вже подолало корупцію в Україні, тому в декларуванні доходів зубожілими чиновниками немає необхідності Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования - Цензор.НЕТ 6475
  • Шрек Баблокат
    гребанные швейцарские шАкаладники!.. пока вы не конфискуете у наших продажных судей зарубежную собственность и деньги/золото/ЦБ на иностранных счетах/депозитах, все ваши обращения до ... кароче, коню до сраки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Чайка Київ
    Було б добре, аби Швейцарія, та й інші країни нам допомогли. Закрили кордон для суддів, депутатів та інших причетних до державного перевороту паскуд, та їх родин.
    Правильно Порох сказав, хай їздять на шопінг і відпочинок до ростову, магадану, воркути.
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