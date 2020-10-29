Кабмин обязал НАПК восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников, – Немчинов
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что на внеочередном заседании правительства, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - написал Немчинов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с признанием Конституционным судом Украины (КС) неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства. По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента.
Как сообщалось, ранее КС обнародовал решение, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции".
Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что из-за решения КС вечером 28 октября закрыт реестр электронных деклараций.