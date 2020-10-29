Арестович утверждает, что участвовал в переговорах относительно Донбасса и до назначения на должность советника в ТКГ

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что участвовал в заседаниях политической подгруппы ТКГ "без права голоса" и до того, как его назначили на эту должность.

Об этом Арестович заявил в эфире Радио Донбас.Реалии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Меня последовательно вводили в курс дел. Смотрели, как я реагирую. Что я могу. То есть, я участвовал в работе политической подгруппы. Без права голоса. Просто наблюдая. Затем в обсуждении давал свои рекомендации и советы. И, видимо, решили, что они нужны", - рассказал Арестович.

По словам советника, занять эту должность ему предложил лично глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, с которым он познакомился на этой неделе.

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"Я знаком с ним с этой недели непосредственно. До этого мной занимались референты. И я так понимаю, что те люди, которые работали в делегации, в подгруппах, их тоже попросили дать мне оценку", - отметил Арестович.

Напомним, 28 октября блогер Алексей Арестович заявил, что его назначили советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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