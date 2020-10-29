Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны отметил угрозы, которые несет решение КС для страны и ее национальной безопасности.
"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - подчеркнул Зеленский.
"Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили", - добавил президент.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.