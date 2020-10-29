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Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук

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Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук
Реформа Конституционного суда Украины и его работы должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы страны, поскольку КС не является органом системы судопроизводства, а высшим гарантом верховенства Конституции,

Как передеает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Конституционный суд – это не орган системы судопроизводства. У него из судопроизводства есть только название "суд". И поэтому нам нужно понимать, что в реформу судебной системы мы вряд ли можем "закатать" реформу Конституционного суда Украины. Поэтому вопрос Конституционного суда должен рассматривать отдельно, внеблоково, потому что орган, который является высшим гарантом верховенства Конституции в Украине. Поэтому я за судебную реформу, но вопрос Конституционного суда должен решаться быстро и за рамками этой судебной реформы", - сказал он на заседании СНБО Украины в четверг.

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Топ комментарии

  • olele
    Hon. Judge Dredd@Dredd_Director

    Сьогодні клован дійшов до прямих погроз суддям КС у марній спробі зняти з себе відповідальність за розвал системи антикорупційного контролю.
    Пізно, саме ти запустив маховик правового нігілізму, наслідки чого ми пожинаємо.
    Що, КС не був таким поганим, коли легітимізував розгін ВР?

    Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1880
  • Яр Холодний
    Зеленський - перший президент України, що зміг об»єднать усіх українців… Лупить його будуть усі, без винятку, не дивлячись на власні політичні погляди…
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 946
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