Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение
Об этом он сказал в начале заседания СНБО 29 октября передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Е-декларирование - это путь к прозрачности и добропорядочности чиновников, который сегодня он поставлен под угрозу, и Кабинет Министров по инициативе Президента Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет снова зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что в том числе будет доступ к декларациям "тех политиков, которые пытаются уничтожить антикоррупционную реформу".
"Уверен, господин Президент, там будет много интересного, в том числе в тех декларациях, которые собственно пытались скрыть", - сказал Шмыгаль, обращаясь к Владимиру Зеленскому.
Позже Шмыгаль в телеграме написал: "Решение о разблокировании системы Е-декларирования подписал. Ожидаем быстрое восстановление полноценной работы НАПК".
На сайте Кабмина был опубликован текст постановления.