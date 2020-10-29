Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные

Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра деклараций, направило в Нацагентство по предупреждению коррупции требование отключить оборудование и удалить с него информацию о декларациях.

Об этом заявил адвокат "Алтаюра" Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Алтаюр" находится в конфликте с руководством НАПК. Серверы компании арестованы в рамках уголовного дела. При этом компания ссылается на решение Конституционного Суда, который отменил статью, предусматривающую право НАПК хранить и публиковать декларации.

В связи с этим, по мнению предприятия, использование их оборудования теперь не входит в законные полномочия НАПК.

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Из-за этого "Алтаюр" требует прекратить использование серверов, в частности, отключить и удалить оттуда информацию о декларациях, расторгнуть договор с предприятием-администратором реестра.

Также собственник серверов требует поставить вопрос возвращения ему оборудования, которое сейчас арестовано.

Аналогичное письмо направили предприятию-администратору.

Адвокат "Алтаюра" утверждает, что письма были направлены до решения Кабмина, постановившего возобновить работу реестра. В то же время, в фирме считают, что решение Конституционного Суда важнее и не может заменяться любым другим органом.

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НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.