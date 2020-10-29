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У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн

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У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн
Муж-пенсионер судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которая голосовала за снятие уголовной ответственности за ложь в декларациях, приобрел жилье по 13 млн гривен. Нашли это в его декларации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Bihus.Info со ссылкой на декларацию мужа. Сейчас декларация Сергея Завгороднего закрыта от публичного доступа по решению КСУ от 27 октября.

Так, по сообщению журналистов, Сергей Завгородний, который официально получает только пенсию от Пенсионного фонда в Москве (он гражданин России) в июле 2020 года смог приобрести 3-комнатную квартиру в киевском престижном комплексе "Новопечерские липки".

Два года назад Завгородний уже покупал квартиру в том же комплексе. Тогда квартира в 54 квадратных метра, которая стоит примерно 4 миллиона гривен, обошлась пенсионеру всего в 1,3 миллиона гривен.

Также среди официальных доходов мужа 1,8 миллиона гривен от продажи другой квартиры на ул. Драгомирова и 700 тыс. гривен от продажи автомобиля. В то же время после продажи старой машины, Сергей Завгородний смог чуть ли не сразу приобрести новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен в конце 2019 года.

Сама же судья КС Ирина Завгородняя, ​​согласно ее декларации за 2019, имеет 4 миллиона гривен зарплаты за 2019 год. Еще 3 миллиона ей подарила 81-летняя мать. Также в наличных судья держит 120000 долларов и 2.8 миллионов гривен

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    По решению военного требунала - растрел на месте. Всех судей КС.
  • Николай Влад
    Конституционный суд Украины фактически вынес решение, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины.
    Тем самым, официально КС именем Украины узаконил коррупцию на всей территории Украины.
    Дожились.
  • VOLVO XC 70
    МУЖ ВОЕННЫЙ ОФИЦЕР ГРУ МО РФ.. ПЕНСИОНЭР ПИОНЭР И РЕЗИДЕНТ РАЗВЕДКИ только черт Баканов не в курсе.. судья матушка работала шахтером все 81 год год свой жизни не пила не ела и не справляла нужду чтобы собрать доченьке 3 ляма гривен... продал машину б-у за 700 тысяч грн. а купил новую за 1 млн 600 тысяч грн..... такое только в совке и пост совке возможно.. вас что то еще удивляет НЕТ РЕБЯТА ТОЛЬКО ВЕШАТЬ УБИВАТЬ И ПРИЧЕМ ВСЕХ СКОПОМ И МАМУ 81 ГОДА И МУЖА ПИОНЭРА И ВСЕ СОБАЧЕК ЖУЧЕК ИМ ЫШЕК И КОТОВ И даже блох...
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