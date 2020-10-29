Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР

Следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного Суда Украины на прчастность к совершению преступлений в составе преступной организации", - сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Во время досудебного расследования изучается влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

"Так, Председатель КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", - говорится в сообщении.

С этой целью следователем Государственного бюро расследований председатель КСУ вызван для допроса на 02.11.2020 г.