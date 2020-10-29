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Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР

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Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР
Следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного Суда Украины на прчастность к совершению преступлений в составе преступной организации", - сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Во время досудебного расследования изучается влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

"Так, Председатель КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", - говорится в сообщении.

С этой целью следователем Государственного бюро расследований председатель КСУ вызван для допроса на 02.11.2020 г.

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    "Суд Камбиса", или "Сдирание кожи с продажного судьи" (1498 г.)- картина-диптих нидерландского художника Герарада Давида.

    На левой части диптиха изображён арест неправедного судьи.

    На правой части диптиха изображено, как палач сдирает с живого судьи кожу.

    Картина, написанная для зала судебных заседаний в ратуше города Брюгге, была призвана напоминать о необходимости судить справедливо.

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