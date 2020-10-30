"Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы

Решение Конституционного Суда Украины привело к коллапсу системы, когда ни одно новое назначение на должность не может состояться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 октября сообщил "Громадському радіо" заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Роман Сухоставец.



По его словам, перед назначением на государственную должность есть процедура специальной проверки НАПК. Он отметил, что специальная процедура осталась, но КСУ отменил статью 12, которая регулировала вопросы возможности предоставления доступа к различным базам данных и реестров, благодаря которым НАПК проводило спецпроверку.

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"Если чиновник впервые идет на госслужбу, он подает кандидатскую декларацию, если не впервые, НАПК изучает его предыдущие декларации. Инструментом для этого были базы данных и реестры, к которым агентство имело доступ. Решение КСУ перечеркнуло наш доступ к ним. Сейчас мы даже не можем направить письменный запрос тем или иным органам, чтобы взять информацию о человеке, которая нужна для проведения специальной проверки", – рассказал он.



Сухоставец пояснил, что без заключения НАПК нельзя назначить человека на должность по закону, поскольку процедура проверки является обязательной.



"На самом деле произошел коллапс, ни одно назначение не может произойти", – заявил он.



Категории должностей, по которым должны проводить спецпроверки, – это госслужащие категории А и В, судьи, прокуроры, следователи, председатели ОГА, РГА и их заместители, руководители госпредприятий, часть людей – победителей местных выборов, отметил Сухоставец.

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