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Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе

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Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Комиссии по вопросам правовой реформы консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства, где опубликован указ Президента №476 / 2020

Так, в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций в Комиссию по вопросам правовой рефорфы войдут:

Гришко Сергей - член Комиссии по альтернативному разрешению споров Международной торговой палаты (по согласию);

Лангенкамп Сара - начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию);

Сеппала Джесси - заместитель руководителя операционного департамента Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (по согласию);

Стафверфельдт Питер - руководитель Компонента по верховенству права Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (по согласию);

Яновская Александра - атташе по политическим вопросам Представительства Европейского Союза в Украине (по согласию).

Вместе с тем нескольких членов Комиссии президент уволил: "Г. Бергмана, Г. Брийя, Ф. Льовеберга, А. Матияш, С. Холмс, И. Черногоренко, Р. Шихан, М. Шредера".

В июне 2019 Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы и ликвидировал созданные пятым президентом Петром Порошенко Раду судебной реформы, Конституционную комиссию и другие.

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Топ комментарии

  • maravillo
    Мамкин стратег хоч читає, що підписує, чи йому тільки останню сторінку приносять?
  • Алексей Достоевский
    Ті думаеш он читать умеет?
    Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе - Цензор.НЕТ 3617
  • Наталия Гончар
    Хтось має сумнів , що проводиться спецоперація по розвалу країни за часом Х-кінець виборів з пиловою завісою від Вовчиного опитування.
    1. Зрив розгляду бюджету до виборів в обмін на сладєнькую самохвльную промову Вовки.
    2. Відволікання уваги 5 питаннями від результату виборів.
    3. Ну прямо в час підведення підсумків провалу ЗЕлоної гидоти й НЕПЕРМОГИ ************ проголошення рішення КСУ.
    4. Зясовується що КСУ зробив розгляд подачі запиту від БЄНІ , який упорото веде карїну до дефолту.
    5. Вовка фальшиво кричить - ГРОШІВ НА БЮДЖЕТ НЕ ДАДУТЬ !!!! ВУЛІЦЯ РЕАГУВАТИМЕ!!!!
    доречі, проголошуючи це відчутно як воно мерзотне ковтає слину після кожної фрази "своєї"?заяви ( у нарика сохне в глотці від хвилювання) .
    А міточки які -
    1,Єрмак щось бзднув активно в перший післявиборчий день, зараз зник.
    2,********* зараз ні пари з уст про Україну .
    3.Якесь дивне напівіконсервне відчуття про призначення Арестовича.
    4. багато ще всього іншого, коли світу не до України .
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