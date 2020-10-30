Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства, где опубликован указ Президента №476 / 2020
Так, в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций в Комиссию по вопросам правовой рефорфы войдут:
Гришко Сергей - член Комиссии по альтернативному разрешению споров Международной торговой палаты (по согласию);
Лангенкамп Сара - начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию);
Сеппала Джесси - заместитель руководителя операционного департамента Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (по согласию);
Стафверфельдт Питер - руководитель Компонента по верховенству права Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (по согласию);
Яновская Александра - атташе по политическим вопросам Представительства Европейского Союза в Украине (по согласию).
Вместе с тем нескольких членов Комиссии президент уволил: "Г. Бергмана, Г. Брийя, Ф. Льовеберга, А. Матияш, С. Холмс, И. Черногоренко, Р. Шихан, М. Шредера".
В июне 2019 Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы и ликвидировал созданные пятым президентом Петром Порошенко Раду судебной реформы, Конституционную комиссию и другие.