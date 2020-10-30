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Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК

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Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте реестра.

"Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен", - отмечается в сообщении.

Доступ - по ссылке public.nazk.gov.ua.

Как сообщалось, ранее во исполнение решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ к реестру деклараций был прекращен.

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    Твой суд бардак устроил. И дорога ему - в СИЗО.
  • Tierre
    Решение КС противозаконно - все судьи КС, колосовавшие за это решение должны провести остаток дней своих за решеткой с конфискацией имущества.

    PS Ну и кроме того - Кабмин не отменял противозаконное решенеи КС - просто издал ДРУГОЙ нормативный акт.
  • Oleg op
    А смысл работы реестра, чинуши могут писать в декларациях что угодно или слать всех в далёкое эротическое путешествие и им за это ничего не будет. Стаью то отменили.
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