Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте реестра.
"Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен", - отмечается в сообщении.
Доступ - по ссылке public.nazk.gov.ua.
Как сообщалось, ранее во исполнение решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ к реестру деклараций был прекращен.