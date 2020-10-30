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Двое воинов были ранены на Донбассе в результате обстрелов вечером 29 октября, - украинская сторона в Трехсторонней контактной группе

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Двое воинов были ранены на Донбассе в результате обстрелов вечером 29 октября, - украинская сторона в Трехсторонней контактной группе
Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщается на официальной Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ.

"Сегодня, 29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле с направления Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений", - отмечается в информации.

Также 29 октября в 21.40 в районе Золотого-4 в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

"Сейчас нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", - отметили в украинской делегации.

Украинская сторона направила письменную ноту на СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требует немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования немедленно прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выполнять достигнутые договоренности. Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

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Топ комментарии

  • Ivan573014
    Ну так оружие подвезли, состав ротируют. Нужно тренироваться на украинских беззащитных целях. Безопасные учения в боевых условиях, когда в ответ не стреляют. Можно легко выполнять боевые задачи и отрабатывать маневры. Донбасс усилиями Зеленского стал идеальным полигоном для подготовки российских боевиков.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    зеремирие продолжается
  • три - пятнадцать
    "Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины"
    ----------------
    "Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений"
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    хоть кто то может мне перевести ету зеленую ***** на любой язык?
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