Неизвестные в Ивано-Франковске перекрыли задвижки на газопроводе, оставив без газа 558 домов, - мэр

В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, в результате чего без газоснабжения остались 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"29 октября в 22.30… от ОАО "Ивано-Франковскгаз" поступило сообщение о том, что в районе ул. Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сочинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Черновола и с. Крихивци состоялось аварийное отключение потребителей от газоснабжения (вероятно неизвестными лицами было перекрыто задвижки на распределительном газопроводе)", - написал он.

Он добавил, что всего без теплоснабжения 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.

Также в связи с понижением давления в системе газопроводов с вечера четверга приостановлена работа 5 котельных, которые обеспечивали теплоснабжение многоквартирных домов и больниц.

Мэр города отметил, что по установлению мест отключения газоснабжения работают аварийные бригады ОАО "Ивано-Франковскгаз".

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