Новости • Местные выборы-2020

У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко

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У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко
Один из руководителей партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко намекнул о кадровых ротациях глав облгосадминистраций и в правительстве в ближайшее время.

"Насколько я проинформирован, есть проекты кадровых решений и скоро они будут обнародованы… Там, где по системе показателей, нет серьезных результатов глав ОГА, я думаю, что будут решения приняты", - сказал Корниенко в эфире телеканала 1+1 вечером в четверг, отвечая на вопрос, имеют ли под собой основания разговоры о ротации глав облгосадминистраций, членов Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По словам Корниенко партия тоже сделает выводы по итогам избирательной кампании на местных выборах.

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"В январе будут партийные съезды и мы там будем принимать какие-то кадровые решения, связанные с результатами выборов", - отметил глава партии.

По словам Корниенко, в конце марта состояться довыборы в тех округах, где народных депутатов избрали в местные органы власти.

Он также сообщил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович и Игорь Колыхаев с большой вероятностью досрочно прекратят свои полномочия в Верховной Раде, поскольку они избраны в местные органы власти.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    нужен чуваку опохмел, но без перебора.
    он видимо так и делает уже года полтора как.
  • Tamara Ilchenko
    Зелені навіть не вважають за потрібне маскувати це відверте порушення законів, так само, як нахабно робив свої ''робочі'' поїздки зеленський заради агітації за свою партію за рахунок бюджета. Більш аморальної і безсоромної влади в Україні, здається, і не було.
  • QAQ_Cherry UwU
    Ипать логика - губернатор не областными вопросами занимается, а работает тупо агитатором.. тупо агитатором на государственном обеспечении, используя при этом все возможные для него ресурсы и возможности..
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