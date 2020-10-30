Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией

Во французском Лионе арестован вооруженный мужчина, который был одет в традиционную афганскую одежду, сообщают местные СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"У него был 30-сантиметровый нож и, похоже, он был готов к действиям", - цитируют СМИ мэра второго округа Лиона Пьера Оливье.

Отмечается, что в настоящий момент подозреваемого допрашивают, после чего он будет направлен на психиатрическое обследование.

Ранее в четверг 29 октября вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Всем были нанесены раны в область шеи. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу. Сейчас совершивший нападения человек находится в одной из городских больниц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее актом исламистского терроризма.

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