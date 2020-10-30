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Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией

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Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией
Во французском Лионе арестован вооруженный мужчина, который был одет в традиционную афганскую одежду, сообщают местные СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"У него был 30-сантиметровый нож и, похоже, он был готов к действиям", - цитируют СМИ мэра второго округа Лиона Пьера Оливье.

Отмечается, что в настоящий момент подозреваемого допрашивают, после чего он будет направлен на психиатрическое обследование.

Ранее в четверг 29 октября  вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Всем были нанесены раны в область шеи. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу. Сейчас совершивший нападения человек находится в одной из городских больниц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее актом исламистского терроризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный в Ницце открыл огонь по прохожим

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    Потрібно ще більше дикунів впустити.В Німеччині,також якийсь фанатик,врізався на авто в людей,є загиблий.
  • cimbitep
    религия - худшее из всего, что придумал человек. нечего там уважать.
  • Червона рута
    "...фанатик-исламист застрелен полицией"

    так кого тогда застрелили? Во Франции предотвращено вооруженное нападение на религиозной почве - фанатик-исламист застрелен полицией - Цензор.НЕТ 9474
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