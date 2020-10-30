Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КС: текст законопроекта

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда, признать его решение об электронном декларировании "ничтожным" и не имеющим правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Текст "Проекта Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" опубликорван на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ

Проект закона содержит лишь три статьи: "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах", "Восстановление конституционного судопроизводства" и "Заключительные положения".

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Законопроект уже направлен на рассмотрение профильного комитета.

Первая статья законопроекта предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Также статья восстанавливает предыдущую редакцию закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавшую до решения КСУ.

Вторая статья предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного Суда, который действовал на момент принятия решения по е-декларированию.

"Полномочия состава Конституционного Суда Украины, действующего на момент принятия Решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020 по делу № 1-24 / 2020 (393/20), прекращаются со дня вступления в силу настоящего Закона", - говорится в тексте законопроекта.

Также данная статья обязывает начать процедуру отбора новых судей КС в соответствии с "порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 нардепов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.

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"Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", – говорится в записке.

Стоит отметить, что Конституция не предусматривает прекращение полномочий судей КС таким образом. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи. Изменить состав Конституционного Суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

В то же время Конституция четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке, пишет Украинская правда.

Кроме того, Конституция четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.

Кроме того, КСУ неоднократно перечислял характеристики нормативных актов, в том числе и законов. Среди их признаков является то, что они устанавливают общие правила поведения и являются неоднократными в применении. В то же время проект закона Зеленского предлагает прекратить полномочия именно того состава судей, который был на момент принятия соответствующего решения.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.