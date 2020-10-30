COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли более 7,1 тыс. человек, заболели - 545,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 октября в мире зарегистрировали 545 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Умерли за сутки - 7 172 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 45 347 700 случаев инфицирования, из них 545 945 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 186 389 человек, из них 7 172 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 32 995 952 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информирование населения и непрерывный контроль за развитием чрезвычайной ситуации, - в МВД напомнили, что означает режим ЧС. ИНФОГРАФИКА

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 23-м место мирового рейтинга и на 7-м в Европе.







